線上換匯電騙猖獗 女子失79萬血汗錢

網上世界陷阱重重，市民一不小心隨時痛失血汗錢。近日有騙徒發放釣魚訊息，聲稱能兌換或充值外幣至電子錢包，全程以電子方式進行，並以優惠價作招徠吸客，有市民見方便且價錢相宜便「幫襯」，詎料款項一去無回頭。執法部門於上周共接獲至少5宗相關騙案，涉及款項逾155萬元，有女受害人失財近70萬元人民幣（折合約79萬港元）。

近日有網民收到自來的推廣訊息，聲稱能以優惠價兌換或充值外幣至電子錢包，全程雙方不需現身露面。執法部門上周已接獲至少5宗關於外幣兌換或充值服務的網購騙案，總損失超過155萬元。其中一名56歲女子誤信自來的WeChat訊息，訊息訛稱以優惠價兌換港元，女子轉帳近70萬元人民幣至對方銀行戶口，惟對方收款後隨即失聯，女子察覺自己「上當」時已經太遲。

優惠價招徠 一周接5宗 執法部門提醒，假扮找換店職員的騙徒亦會使用「彈票黨」伎倆，即是透過存入空頭支票至買方帳戶，製造入數假象，誘騙受害人存入尾數。市民收款時應留意帳戶的「可用結餘」的金額更新才算成功收款，絕不能單憑入數紙或單據作實，又建議市民兌換外幣應光顧信譽良好的找換店，可利用海關「金錢服務經營者牌照系統」網頁確認找換店是否持牌。

此外，截至昨日，過去一周最常成為行騙幌子的貨品仍然是演唱會門票或主題公園門票，其餘依次為手袋、化妝護膚產品、傢俬/家庭用品、健康食品、玩具模型、電子產品、行李箱、外幣兌換或充值服務，以及智能電話。

至於詐騙專頁及帳戶，則有Fai Law、Him Chung（Oscar）（UID:1067080934）、Ka Ying Lau、Poon Kara、Qurchase 日雜鋪、Sum Wong、天星藥房、日韓代購 Sunlight、豐盈人民幣找換店-微信/支付寶充值/國內匯款/代付代購。當中不排除假冒同名專頁。