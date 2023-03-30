房屋局：無意取消過渡屋租戶比例

【本報訊】為協助輪候公屋人士「上樓」，政府推出過渡性房屋，不過申請租戶的比例近日引發爭議。房屋局早前提出建議，容許未落成的新界過渡性房屋項目的營運機構，可申請調整甲乙類租戶比例，可由目前「8：2」放寬至「6：4」等。房屋局副局長戴尚誠昨回應指，當局暫無意取消甲乙類租戶申請人比例的要求。

「甲類」租戶，即輪候傳統公屋不少於3年的申請人；而「乙類」租戶即其他申請人，包括未有輪候公屋而居於不適切房屋等人士。早前一直有外界聲音指希望調整甲類及乙類租戶比例，不限於目前甲乙類的「8：2」。戴表示，期望相關安排可令機構靈活處理租戶申請，惟不少過渡屋的甲類租戶申請爆滿，為取得平衡，暫不會取消甲乙類申請比例要求。

第二季推通用表格 戴表示，預計在今年第二季推出中央通用申請表格，統籌過渡屋項目申請；該申請表容許提交3個選項，當局會按揀選的優先次序審批申請，認為可節省約一半處理時間。另外，過渡屋申請的中央統一平台預計今年第4季推出，至明年第二季，平台會加入包括即時顯示不同項目的剩餘單位等更多功能。

議員盧偉國則表示，過渡屋申請的平台是協助不適切房屋居民的措施，應盡快推出，現時當局所預計的推出時間太長，亦應加入申請選項。