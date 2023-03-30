疑遭偽造合同扣薪 內地護理員被剝削

【本報訊】勞工處的「補充勞工計劃」有來港護理員爆出，被內地無牌中介剝削薪水，因而作出投訴。本報就事件向勞工處查詢，昨日獲該處回覆指，高度重視保障「補充勞工計劃」下輸入勞工的僱傭權益；而針對近日報道有關有內地來港護理員的僱傭權益受剝削，勞工處表示正進行調查。

院舍疑串通無牌中介 為紓緩安老院舍人手荒問題，現時有約4,000名內地合資格護理員通過「補充勞工計劃」來港工作，但近日有內地護理員外勞投訴，稱懷疑院舍串通內地無牌中介，剝削他們的薪金，包括偽造「勞務合同」被要求每月收取3,000至5,000元不等的「勞務費」和雜費等。

勞工處回覆表示，根據「補充勞工計劃」訂定的「標準僱傭合約」，僱主必須安排輸入勞工出席由勞工處舉辦的僱傭權益簡介會，讓輸入勞工了解其僱傭權益及福利，以及求助和作出投訴的途徑。而勞工處的勞工督察亦會到聘用輸入勞工的機構進行巡查，並在不受到第三者影響的情況下獨立會見輸入勞工，若發現輸入勞工的僱傭權益和福利受到剝削，會立即作出跟進調查。

勞工處補充指，《僱傭條例》規定，職業介紹所對每名求職者收取的佣金金額不得超過其入職後所賺取的第一個月工資的10%；而「補充勞工計劃」亦規定，僱主不可扣押輸入勞工的香港身份證、護照、往來港澳通行證、銀行存摺或自動櫃員機卡等財物。若接獲相關投訴，勞工處會從速調查，亦會轉介個案予執法部門跟進。