照顧者入息審查規定 六成受訪者不同意

【本報訊】近年發生多宗家居照顧者慘劇，引起社會廣泛關注。有團體昨日公布有關照顧者經濟支援及日常照顧開支調查結果，發現對於「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，整體而言有逾六成人均不同意入息審查的規定，認為門檻太高。團體建議，照顧者津貼應全面放寬門檻，並檢討照顧者津貼覆蓋範圍等。

促放寬津貼門檻 關注家居照顧服務大聯盟於去年12月中至今年1月底，回收了252份問卷。調查顯示，超過八成半人認為若照顧對象輕度缺損或以上缺損，其照顧者均可申請津貼。而現時規定正領取綜援、長者生活津貼及傷殘津貼或正輪候長期護理服務的照顧者不能同時申請照顧者津貼，調查亦顯示有逾八成人表示不同意上述門檻。

此外，問卷調查亦向受訪照顧者收集了日常開支統計，護老者每月用於照顧者的平均開支為3,708元；護殘者為3,237元。關顧聯認為，照顧者於日常開支外，每月額外需負擔數千元的支出，每年更需負擔以萬計的支出，對比照顧者津貼僅2,400元，難以支持照顧者的生活。

關顧聯認為，政府設照顧者津貼應以需要為本，建議全面放寬門檻，包括取消入息審查以確保照顧者津貼的公平性；又建議全面檢討照顧者津貼覆蓋範圍，以及檢討現有對照顧者支援。