10年僅6項目投服務 私地安老用途進展慢

收73申請 完成率僅8% 本港安老及復康服務供不應求，令長者老無所依。政府早於2013年《施政報告》提出「私人土地作福利用途特別計劃」，惟計劃至今過去近10年，僅得6個項目已完工並投入服務，完成率僅約8%，合共新增約260個安老服務名額及約1,070個復康服務名額。勞工及福利局解釋，推展「特別計劃」下的建議項目受多項因素影響，項目進度也視乎申請機構會否修訂擬議的項目內容，或需要更長時間擬備項目的相關文件和向有關部門提供資料。有議員批評計劃進度不理想，直指政府失職，局方有責任承擔問題，加快完成眾多項目。

有關計劃至今共涉及73宗申請，對比2020年多出23宗，惟已完工並投入服務的項目則只多出了一個項目，為基督教靈實協會位於將軍澳的靈實胡平頤養院擴建項目。勞福局指截至本月初，有兩個項目已進入建築階段，以及8個項目處於詳細設計階段；若最終落實，預計上述10個項目一共可新增約3,870個安老、復康、兒童照顧及青少年服務名額，另有21個項目處於技術可行性研究階段。至於餘下的36個項目，有關的非政府機構仍處於構思及初步規劃階段，社會福利署會按它們的實際進度，支持機構進行技術可行性研究。

勞福局又稱，為解決發展所涉的問題及加快流程，社署一直與建築署、地政總署、規劃署及屋宇署等相關部門密切聯繫，就計劃下個別項目牽涉事宜，為機構提供適切的協助和協調。社署現正陸續與每一個參與該計劃的非政府機構會面，檢視其建議項目的進度，並按需要安排機構與有關政府部門進行會議。

處理程序冗長 議員斥港府失職 不過，議員狄志遠認為此計劃進度緩慢絕不理想，因仍有近半項目仍「無下落」，批評政府處理時程序冗長，有所失職，坦言並非單單是浪費政府資源，更事關浪費了原先可服務公眾的私人機構資源，直言接獲許多機構投訴，直言：「部門咁多留難，浪費咗好多（機構）心力。」他建議，政府可用處理簡約公屋的程序去處理該計劃，由局方進行統籌聯合多個部門一同與私人機構協調溝通，希望在3個月內所有項目均有具體時間。