強推明日大嶼 環團稱廿年負債7萬億

【本報訊】政府強推明日大嶼計劃惹來社會極大質疑。有環保團體聯同經濟學家進行推算，並於昨日發表《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告，提出香港公共財政出現結構性財赤，若政府強推明日大嶼，恐在5年內耗盡財政儲備，至2041年債務或將逾7萬億元。團體促政府理性善用公帑，回應民意，撤回明日大嶼，優先發展符合成本效益的棕地。

綠色和平委託經濟學家團隊，研究本港未來的公共財政狀況及明日大嶼填海工程對其影響。報告指出，按保守估計，即使賣地收入符合政府預期及成功發出基建債等融資，全部推算結果均顯示，最快2028/29財政年度庫房將會耗盡，甚至於2041年債務滾存至逾7萬億元，陷入負債纍纍的困境。

批評政府預期過分樂觀 此外，報告參考兩個經濟模型分析，結果得出2024至2027年本港每年平均經濟增長只有介乎2.6%至2.9%，遠遜財政預算案推算的每年平均增長3.7%。團體批評政府預期出現的「追趕式增長」說法或過分樂觀；加上本港持續人口老化、出生率低，移民潮下勞動人口大減，將進一步衝擊香港中長遠經濟，形容強推明日大嶼發債融資是雪上加霜。

綠色和平指出，政府在財政前景不穩和規劃資源有限下，應優先發展棕地，現時北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，與明日大嶼不同，成本較低，批評政府一直只以兩個選項的造地成本作比較，誤導公眾發展成本相若，並不公允。