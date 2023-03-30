前區議員誤導警判社服 律政司申加刑失敗

【本報訊】前屯門區議員盧俊宇於2020年11月在Facebook發文，訛稱在元朗警署外遭不當截查，指摘「黑警濫捕」。他在執法部門就指控調查時繼續虛假陳述，因而被控蓄意提供假資料企圖誤導警務人員罪，經審訊後盧被裁定罪成，判處240小時社會服務令。律政司昨日就判刑申請覆核，上訴庭雖然同意原審判刑屬原則性犯錯，案件可以判長達3個月的監禁，但是考慮所有量刑因素後，決定維持原判不更改判罰，並表示稍後將頒判詞解釋決定理由。

官不認同21號屬敏感日子

據庭上透露，現年40歲的答辯人盧俊宇已完成社會服務令。律政司代表昨陳詞指，原審裁判官水佳麗的判罰不足反映罪責，又指當時雖然社會氣氛較緩和，但他仍在敏感日子「21日」發文，故應要判處阻嚇性刑罰。不過上訴庭3名法官表明，不認同21日屬敏感日子，而且發貼文的日子與控罪的指控並無關係。