反修例案6000人未起訴 議員促交代進度

狄志遠

【本報訊】2019年反對修訂《逃犯條例》衝突中有逾萬人被捕，3年間仍有超過6,000人未被落案起訴。議員狄志遠昨要求執法部門在本月內向公眾交代事件，否則是一而再再而三失信，又稱若然未能完成所有案件，期望當局可以分批公布進度。他亦透露，自己接獲兩名涉案人通知他獲執法人員撤控。

當局已延期一次 政府早前曾表示，會在2月內就每宗個案作出決定，包括檢控、繼續調查或銷案等方式處理，及後有消息稱由於涉及的人數眾多，情況較為複雜，需要延至3月才可以公布。

3月仍有兩天就完，狄志遠要求當局在3月內交代事件，稱有部分涉案人「好心急」，希望執法部門可以盡早公布決定，讓他們可以計劃未來發展，直言若當局無法在月內交代事件，對市民「非常不公」，政府亦會失信於民。他期望政府若然未能在月內完成所有個案，可以分批公布進展，顯示政府誠信。

有政府官員於上月中出席活動時，被問及相關調查進展及是否釋出大和解訊息時，提到執法部門現時正檢視相關案件，務求於2月內公布。