公院近3年5000宗設施環境事故

【本報訊】近期公立醫院頻頻出現天花石屎塌下等意外，令人對醫院設施及結構安全感憂慮。根據最新立法會文件顯示，過去3年，醫院管理局透過「早期事故通報系統」通報的意外宗數，其中「設施及環境」事故分類合共有5,004宗；至於「醫療器材、儀器及消耗品」事故則共有1,272宗。醫管局表示，上述發生的事故大部分屬於輕微事故，故沒有對外公布；而曾對外公布的事故數字僅有「設施及環境」事故共20宗及「醫療器材、儀器及消耗品」事故一宗。

醫管局表示，由於過去「早期事故通報系統」並無為「天花石屎剝落」或「懸掛醫療儀器」設立歸類細項，故此現時未能勘檢出準確細項數字。但在過去3年中，2021年屬發生最多事故，包括1,898宗設施及環境事故和482宗醫療器材、儀器及消耗品事故。

母嬰健康院甩窗墮停車場 當局補充指，現時局方負責管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診，這些醫院和診所涵蓋超過300幢建築物，樓面面積約300萬平方米，當中大約100幢建築物的樓齡介乎30至50年，以及約130幢建築物的樓齡超過50年。

近日繼醫管局轄下多間醫院出現事故後，衞生署亦有健康院中招！衞生署昨表示，下午3時屯門湖康母嬰健康院一名職員在二樓房間開窗時，該塊面積約0.5米乘0.8米的窗戶掉落至停車場位置，幸好無人受傷，母嬰健康院的服務亦沒有受影響。署方得悉事件後已立即聯絡建築署以進行緊急維修工程及檢查。建築署一直有為該診所大樓的結構，包括窗戶安排定期保養維修。衞生署會配合建築署為大樓窗戶進行全面檢查。