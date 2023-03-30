趙家賢首作供 指戴耀廷為初選推手

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，昨繼續在西九龍法院受審。已認罪的被告趙家賢昨首次以控方證人身份作供。他表示反修例事件後，民主派在區選大勝，不少本土抗爭派及政治素人加入區議會，區會亦變得民粹化，口號式政治成主流。趙形容民主陣營部分人變得「心雄」，而戴耀廷想將這勝利套用到立會選舉，「35+」初選計劃因而成形，並指戴是初選推手。

區選大勝後民主派心雄 趙家賢供稱，2014年他成為組織「民主動力」的召集人，同案被告鍾錦麟則是其副手。他在2012年認識戴耀廷，當時戴開始提出佔領中環想法，此後雙方亦有接觸。他指戴在2018年左右提出「風雲計劃」，旨在培育有意參政者，填補未有民主派出選的選區，希望能在區議會取得大部分議席。戴亦想透過這方式，讓民主派取得特首選舉委員會議席。趙形容，戴當時已有將區議會用作憲制武器抗爭的概念。

趙認為這樣「空降」落區出選對社區發展不利。他指戴的計劃吸引很多政治素人及本土抗爭派出選，不少人在2019年區議會選舉勝出。區會文化亦因此劇變，由以往以地區為本，變成口號式政治表達居多，用派別分野決定投票意向。與此同時，戴耀廷作為「大思想家」、「大文豪」，就嘗試將民氣延續到立法會選舉，不斷寫文章闡述其想法。他今天將繼續作供。案件編號：HCCC 69/2022

趙家賢