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犯刑案釘牌教師增多 1年14個超過前4年總和

教師及教學人員的操守備受關注。 教師及教學人員的操守備受關注。
教師及教學人員的操守備受關注。
教師是學生的楷模，其言行、操守及價值觀對學生影響深遠，有議員關注教師及教學人員干犯刑事罪行的情況。教育局表示，2018年至2022年間，教育局對干犯刑事罪行的教師採取跟進行動有99宗，包括取消教師註冊及發出譴責信等，單計去年多達14名教師因干犯嚴重罪行而被釘牌，按年大升1.8倍，數字更較前4年的總和高。
教育局回覆議員鄧飛的書面質詢表示，按機制，如有教師涉嫌干犯刑事罪行，教育局會在案件審結及上訴程序完成後，就每一宗個案詳細審閱所有相關資料，即使有個案最終未被定罪，但如證實教師有失德或違反專業操守的行為，局方亦會嚴肅處理，包括取消教師註冊、發出譴責信、警告信、勸喻信或給予口頭提示。據統計，去年局方共30宗採取跟進行動，數字為5年新高，包括14宗取消教師註冊、12宗書面警告及4宗口頭提示/紀錄在案，較2021年的18宗行動，大幅增加近67%。
30個案需跟進 創5年新高
局方指，以上所有涉及嚴重罪行的個案，例如與性相關、欺詐、刑事毀壞及公職人員行為失當的罪行，有關教師均被取消教師註冊。對於一些罪行較輕的刑事案件，如不小心駕駛、在無註冊的補習學校任教等罪行，會視乎案件的嚴重程度，向教師發出譴責信、書面警告、書面勸喻、口頭提示或將事件紀錄在案。
局方續說，學校作為僱主，有責任監管校內的教師，提醒他們作為教師應有的行為及操守，根據《學校行政手冊》，若教師遭刑事起訴，無論該罪行與其職責是否有關，均有責任向學校主動報告。此外，若學校得悉教師涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為，亦必須向教育局呈報，以便教育局跟進其教師註冊。
如學校發現有教師違反專業操守或行為不當，應在符合《僱傭條例》及與有關教師簽訂的僱傭合約相關條款的情況下，採取紀律處分。資助學校應同時參考《資助則例》，因應情況採取適當的紀律處分，包括口頭警告、書面警告、暫停發放按年增薪額、暫停有關教師的正常職務、降級、解僱及即時解僱。至於官立學校，教育局會根據《公務員事務規例》和《公務人員（管理）命令》有關紀律處分機制作出懲處，包括口頭警告、書面警告、譴責、嚴厲譴責、罰款、降級、減薪、迫令退休和革職。
教育局就干犯刑事罪的教師所採取行動教育局就干犯刑事罪的教師所採取行動
教育局就干犯刑事罪的教師所採取行動
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