三鐵三路發展 政黨促早訂時間表

【本報訊】為配合長遠城市發展，港府提出興建「三鐵三路」，重點包括「中鐵綫」、「北都公路」等。有政黨昨日表示，當局的初步構思仍有待改善，並促政府落實規劃時盡早訂立明確的時間表。

「三鐵三路」項目根據《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》而提出，相關鐵路項目包括由元朗錦田經葵涌連接至九龍塘的「中鐵綫」、連接洪水橋至前海的「港深西部鐵路」，以及將軍澳綫向南延伸至將軍澳第137區。三條擬建的主要幹道則分別是連接天水圍至古洞北的「北都公路」、接連大埔至西九龍的「沙田繞道」，以及「將軍澳-油塘隧道」。

籲按未來願景超前規劃 政黨建議，將軍澳綫南延綫可在現有將軍澳站與康城站之間增設「百勝角站」，繼而再通往將軍澳「工業邨站」；「中鐵綫」設計可作為北環綫伸延，以全面連接新界東西北，構造新界環迴鐵路網。至於北都公路走線，建議可伸延至打鼓嶺、羅湖南、馬草壟、新田科技城（河套）、洪水橋及厦村一帶等。

政黨又指，目前不少已發展或發展中的地區，經常面對交通基建不勝負荷，原因是政府過往以需求主導的模式作出配套規劃，認為發展新市鎮時，當局須按未來願景作出超前規劃，預留日後擴展空間，以便適時增加基建設施。