牌照處派籌擬全面實施 成效惹質疑

【本報訊】運輸署去年中於九龍牌照事務處推行派籌輪候系統試驗計劃，以減少駕駛執照相關服務的輪候時間。運輸及物流局昨指，計劃大致暢順，打算今年第三季推展至其他牌照事務處，惟有議員質疑計劃成效，指排隊人士毋須在場輪候，平均輪候時間未必大幅縮短，期望當局公布相關數據，增加透明度，並期望當局持續擴展網上牌照服務並加以推廣，全面推動電子化，便利市民。

據運輸局最新數據顯示，因應新冠疫情，運輸署牌照事務處在2020至2022年期間，3年內分別暫停108、31及51個工作天的即時櫃位服務，惟需求仍然殷切。以去年為例，共處理經服務櫃台、投遞箱及郵寄遞交的申請逾228萬宗，惟同年經互聯網遞交的申請僅處理約14.8萬宗。

當局估算，運輸署牌照事務處去年平均每日處理的網上申請約485至797宗，經服務櫃台、投遞箱及郵寄遞交的申請則介乎4,850至10,073宗。數據反映市民仍十分依賴櫃位服務。例如運輸署去年11月將網上服務延伸至簽發正式駕駛執照，惟年內僅處理69宗網上申請，相比全年申請總數約7.2萬宗，佔不足0.1%。

料明年推電子車牌及駕照 當局表示，正繼續提升牌照事務處的工作效率，包括把網上牌照服務擴展至其他種類牌照申請，並預料明年推出「電子車輛牌照」，屆時持牌車主毋須每年續期後更換新的紙本車輛牌照，不需要人手核對的申請時間由10個工作日縮短至少於3個工作日；同年運輸署另將推出「電子駕駛執照」，持車牌人士在駕駛時可選擇在智能手機上使用電子執照。