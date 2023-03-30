議員促高鐵設企位 當局研短程似港鐵

倡准市民早兩日買飛 推月票方便跨境 社會上有意見質疑香港高鐵安排未及完善。有議員昨在立法會質詢政府有關難以買到高鐵車票的問題，要求當局與國家鐵路局商討高鐵「地鐵化」，包括設企位及推出月票，並與內地商討「跨境優先」的安排；亦有議員要求政府解決高鐵售票處大排長龍情況。政府回應指港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵班次地鐵化的可行性，以及各類車票包括月票的安排。

田北辰要求政府與國家鐵路局商討高鐵「地鐵化」安排，例如倣效上海及蘇州等地就短途高鐵行程售賣「企位」車票做法，讓乘客可隨時購票登車，以及推出香港分別往來深圳及廣州的兩款月票，以便利兩地交流。他又指由於配額不足，即使港人較內地人早9個小時可買票，但因為數量有限港人難以買票，要求政府與內地商討「跨境優先」，並安排港人較內地提早兩日購票，並且不設配額。

企位安排視乎安全性 運輸及物流局局長林世雄回覆時指，港鐵已與內地鐵路單位成立專責小組，商討短途高鐵班次地鐵化可行性，讓乘客可以靈活改乘列車，促進兩地高效流動。他又認為「企位」安排要視乎安全性、緊急事故安排等，又指出車廂或與內地不同，需要再作探討。對於「跨境優先」問題，他表示明白市民對高鐵有好大需要，但同時內地車票需要照顧不同人士，承諾會就車票安排與內地持續溝通。

現時高鐵使用量只有三分之一，議員陳恒鑌關注當局有否和內地商討增加班次，以及有否具體路線圖？林世雄回應指，當局會留意不同日子的客運需求，再與內地部門商討增加班次事宜。

應加強宣傳售票途徑 最近高鐵亦曾出現售票時大排長龍情況，為避免再次出現有關情況，議員周文港促請當局加強宣傳高鐵售票途徑，另一議員劉業強則指現時高鐵車票出現「一程多價」問題，分段購買比直達更加便宜，要求政府理順安排。林世雄稱，關注高鐵售票情況混亂情況，並已就事件與港鐵溝通，得悉港鐵已採取多項措施應對，包括加強發放購票資訊、加派人手等，亦將引入電子取籌系統，並透過宣傳及公眾教育，助市民熟悉不同渠道購票程序，而「一程多價」是因為轉乘車和直達車必定有價格差異，安排是滿足市民不同需要。