議員促輸入外勞接待旅團

【本報訊】政府推出一系列的措施，擦靚香港招牌，希望可以吸引更多遊客來港消費，但是有多名議員昨日直指飲食、批發及零售和航運交通等行業空缺多，但是卻請不到人，要求政府盡快輸入外勞，以免再次發生到港發現沒有旅遊巴、店舖，無奈折返深圳的情況。身兼行政會議成員的飲食界議員張宇人指出，雖然政府推出「Hello HK」計劃，但是業界難以接待如此多計劃，希望政府盡快引入內地勞工。

航運交通界議員易志明及張宇人均表示，現時政府引入人才刻不容緩。易稱，業界即將有5萬個空缺，若政府最終只是輸入一千人「應酬吓」，根本於事無補，希望政府不要畏首畏尾，而是要「大刀闊斧、面對現實」。

當局指已批逾萬宗高才通 實際上，議員吳傑莊昨在立法會口頭質詢政府會否從高、中、低各技術階層輸入勞工，以及制訂僱員再培訓的具體目標。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，截至本月14日已批出超過一萬宗高才通申請，政府有不同計劃，讓僱主可以按實際業務需要申請輸入勞工，技術員級別或以下的短缺也可透過勞工處補充勞工計劃引入勞工，至於建造業及運輸業的人力資源策略則會在今年年中前公布。

吳又指香港連續3年錄得人口逾13萬的淨遷出，預計2027年會出現17萬人力短缺，其中百分之七十為中學或以下教育程度人力短缺，表示香港欠缺前線人手，質詢政府會否增撥資源給再培訓局制訂專項再培訓計劃，孫表示，相信再培訓局的財政狀況理想，可運用現有資源推行計劃。