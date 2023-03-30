籲機票贈內地醫護 當局稱考慮

【本報訊】為重振航空及旅遊業，港府已推出「你好，香港！」全球大型宣傳活動，本月起分階段送出50萬張機票予主要客運市場旅客。議員邵家輝建議當局，撥出部分機票贈予有份來港抗疫的內地醫護。運輸及物流局表示，機票送贈計劃旨在支援本地航空公司，以及刺激香港國際機場的客運量，從而振興旅遊業及宣傳香港。任何有助達到上述目的的建議，當局將樂於考慮。

活動旨在振興旅業 運輸及物流局局長林世雄昨回覆議員時表示，機管局於2020年4月向3家本地航空公司預先購買約50萬張機票，目的是支援因疫情而業務受嚴重影響的本地航空公司。為響應「你好，香港！」活動，機管局3月1日起推出「飛遇世界鉅賞」機票送贈計劃，在香港主要客運市場，如東南亞、內地、東北亞及其他市場，經相關的本地航空公司各自的渠道及按各地法規送出機票。另有部分機票提供予旅遊業界及公營機構派發，以振興旅遊業及宣傳香港。

林世雄又稱，為期6個月的機票送贈計劃會陸續在不同市場推出，相信有助香港航空業及旅遊業復甦，以及鞏固和提升香港作為國際航空樞紐的地位。至於內地派人援港抗疫，港府已另行向中央人民政府、廣東省政府、相關內地援港醫療隊人員和內地工程人員致以謝意。