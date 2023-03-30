診所為14人接種過期復必泰

【本報訊】再有診所「擺烏龍」，為市民打錯過期新冠疫苗！衞生署昨日稱，14名市民在九龍灣卓健醫療中心接種過期一至8天的復必泰二價疫苗，當局已向疫苗製造商，即復星醫藥了解疫苗的安全、效能及質素資料。專家建議受影響人士毋須重新接種疫苗，衞生署亦要求涉事醫務中心聯絡相關市民解釋事件，及跟進其健康狀況。

衞生署稱，對新冠疫苗接種計劃設恒常巡查機制，昨日於上述醫療中心進行巡查時，發現中心曾於上周二（21日）至前日（28日）期間，為合共14名市民接種逾建議使用日期後一至8天的復必泰二價疫苗。根據復星醫藥的建議，復必泰二價疫苗需於解凍後儲存於攝氏2至8度，並於70天內使用。該署暫未接獲受影響人士不適的報告。該署已展開調查，並提醒職員應定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照衞生署指引處置已過期的疫苗。

增67宗核酸確診新冠 另外，世界衞生組織調整新冠疫苗接種建議，高危群組可在最後一劑冠病疫苗加強針12個月後再次接種。而本港衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會與會專家，昨日討論本港的疫苗接種策略，建議高風險群組今年再接種一劑加強劑，至於一般齊針市民可按需要接種，兒童若已接種3劑疫苗則毋須再打針，政府會繼續免費提供疫苗接種服務。另外，昨日新增67宗化驗所驗出確診的核酸個案，一人離世與新冠病毒有關。