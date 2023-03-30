旅業補鑊稍為收效 擾民亂象恐有排搞

設預約制 派員管理 保障用膳 中港兩地通關後，內地旅行團再次逼爆紅磡及土瓜灣，居民大受困擾。接待內地團的旅行社及食肆負責人日前向旅遊業監管局承諾，採取多項改善措施，包括引入預約制、派員管理人流，以及用膳時間至少半小時。業界作出承諾後首日，土瓜灣街頭繼續有內地團聚集，排隊用膳及等候離開，多人維持秩序，情況稍有改善。旅業代表相信新措施成效仍需時觀察。

土瓜灣接待內地團的食肆門外繼續人頭湧湧。本報記者於昨午1時到現場視察，仍見到接連有5輛旅遊巴停泊於店外落客，戴着紅色鴨舌帽的旅客落車後便被安排到圍欄內排隊等候，旅巴隨即駛走。在高峰期，行人路上有4至5團等候入席，食肆附近的公園均企滿人，人龍長達10米，但未見混亂。現場有多名旅監局及執法人員維持秩序，包括要求旅巴駛往附近停車場。至於食飽飯的旅客普遍等約10分鐘便有車，部分人需到較遠位置上車。

廣州客稱輪候花半小時 有來自雲南昆明的旅客稱，用膳時間足半小時，但食肆內人數較預期多，吃飽後便要讓座予其他團，而團餐具八餸一湯，味道不俗，滿意安排；來自廣州的旅客指，輪候午膳已花了半小時，用餐則約半小時，期望能夠縮短排隊時間。

旅遊促進會總幹事崔定邦亦有視察情況，指酒樓附近的停車場已安排約20個泊位，予旅遊巴停泊等客。他又預料改善措施落實後，食肆接待的旅客人數將減少33%，相信稍後情況會更理想。他又指，業界已不斷設法解決，尋找其他團餐供應食肆，但坦言部分食肆負責人仍需時安排酒樓復業。

業界籲團餐分流其他區 餐飲聯業協會會長黃家和則表示，延長團餐時間至半小時令食肆接待團數將減少，而團餐收費微薄，人均約40至60元，願意經營的食肆不多，預料團餐會最少加價20%。

他建議旅業可將內地團分流到其他地區，或安排到酒樓外食肆用膳，例如大型茶餐廳和快餐店。

部分內地團隨即改行程，轉到連鎖快餐店食午飯。根據內地旅行預約平台「攜程」資料，一個香港兩日一夜旅行團的首日午膳由原本「本地酒樓用餐」，於下月1日起改到「香港大家樂餐廳自選套餐」，用餐時間維持半小時，惟旅程的午膳介紹仍為「特色團餐」，連同其他行程索價每位425元人民幣（折約490港元）。