南亞惡漢聚集叫囂 警員被圍淪無牙虎

【本報訊】本周一深夜，有警員在深水埗調查一宗巴基斯坦漢與同鄉之間的勒索案件時，在場數十名南亞漢竟當「警察冇到」，不斷高聲叫囂兼用廣東話粗言穢語辱罵。當警員帶走一名南亞漢時，現場更是群情洶湧，有人衝上前欲向警員投擲雜物，場面險告失控釀成嚴重警民衝突。有街坊直擊並拍下3條短片，顯示在場警員表現儼如「無牙老虎」。

至少8輛警車到場 該3條短片分別長28秒、29秒及3分鐘，顯示事發地點位於鴨寮街與石硤尾街交界。本周一晚上約8時45分，警方接獲報案，指一名持香港身份證的27歲巴基斯坦籍男子，在鴨寮街疑因清真寺工作安排、勒索一名持香港身份證的51歲男同鄉。同日晚上約11時，警員在鴨寮街進行調查，期間發現有多名南亞裔男子，就該兩名巴籍漢之間的工作安排而爆發口角，警員介入調停，現場隨即回復平靜。案件中，一名27歲巴籍漢涉嫌勒索被捕，他其後獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

不過，本周二晚有人上載現場情況的短片至社交網，可見當時情況頗為混亂，片中可見該批南亞惡煞，以不同語言高聲爭執叫囂，並夾雜廣東話「×你老母」等粗言穢語，聲浪極度擾民。警員到場了解時，南亞惡煞不但未有收斂，相反更分成數批包圍警員，期間有人互相推撞。影片顯示，警員其後把一名白衫的南亞漢帶上警車，此時在場的同鄉見狀，情緒激動不斷叫囂，有人衝上前欲投擲物件，幸被其他警員及南亞漢及時制止。

有直擊事件及拍片的街坊，以家鄉話交談直指「差佬來了，差人佢哋都唔驚」。居民又點算警車數目，「又來一部，緊要呀，打交哦，有南亞人。嚟5、6架差佬車，好嚴重，又嚟架，1、2、3、4、5、6，7架差佬車，還繼續來，又來部。」片段可見現場有8輛警車。