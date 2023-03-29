如廁撈麵兩餸飯 廉團劏客無王管

本港全面復常後，訪港旅客大增，相對未通關時市面一片死寂，原本係好事。之不過，訪港旅客大增，尤其內地劣質平價團翻生，卻「逼爆」土瓜灣及紅磡等舊區，水洩不通，對市民造成一定程度滋擾。

針冇兩頭利，水盡鵝飛，水枯啲鵝就飛走，依家兩地通關人多「水頭足」，卻又問題多多，平價團圍城，不但有人向旅客以特產之名賣「假藥」，更有旅客需要當街食「兩餸飯」；事件曝光數日，又再出現有旅行團當街進食，都真係去到邊食到邊，大有「心似白雲常自在，意如流水任東西」之瀟灑，啊哈！開心香港！

仲有吖，網上又出現疑似內地訪港團嘅旅客，被發現喺淺水灣公廁附近，當眾食「杯麵」，只見相中一行數十人聚集喺淺水灣公廁條街「享用杯麵」，部分人企喺度進食，亦有部分人坐喺旁邊嘅花圃石壆上進食。事件引起網民熱論，有人批評當眾「如廁撈麵」，影響市容。

阿哥，咁又係噃！當年才女張愛玲筆下嘅《傾城之戀》，白流蘇和范柳原第一次嘅邂逅之地就係淺水灣酒店嘅露台餐廳，亦係《色，戒》易先生和王佳芝首次約會之地，如今卻令人有「如廁撈麵」嘅懷想！各位，如果關公帶兵走，走入廁所大門口，門口撞到老友，請關公入去飲啤酒食杯麵，肯定搞到關公嘔完又嘔！「淺水灣」三粒字，忽然變得不再浪漫優雅高貴！孰令致之？

呢嗱！旅監局行政總裁尋日喺大氣電波表示，有接獲投訴，指內地旅客喺紅磡及土瓜灣區造成阻塞，曾派員前往巡查，發現情況不理想，區內有兩間食肆專門做旅行團餐，為免影響居民生活，會考慮要求入境旅行團預約用膳，團友應喺旅遊巴上等候前往用餐。佢又稱，為免旅客影響民生，旅行社之間應協調行程，旅監局已與政府開會協助統籌。此外，有關街邊食兩餸飯嘅投訴，經了解，得悉原因係有團友肚餓要求提早用膳，導遊於是帶佢去買飯盒喎！咁都得？「如廁撈麵」又點解釋？哦！原來係於高尚地段領略民間煙火，發揮香港另類創意優勢吖！功夫茶越俎代庖希望大家收貨。

政府尋日回應劣質旅行團問題，指屬於旅行團管理問題，就旅行團管理，要有好嘅管理制度，文化體育及旅遊局和旅監局要做好工夫，處理旅客為社區帶來嘅包括交通等問題。如今廉價旅行團搞到市民怨聲載道，好明顯政府有關官僚和部門冇做好把關工夫和協調工作，亦低估會搞到如此亂象紛呈！一個閃失，又搞出中港矛盾、奸商劏客無王管就唔好啦！中港要優勢互補而唔係亂象互數吖！