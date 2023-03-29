笑看天下：政客瞎折騰所為何事

歐美近排亂成一鍋粥！呢，美國田納西州一所私立基督教小學日前發生校園槍擊案，槍手係一名女子，手持兩支突擊步槍和一把手槍行兇，造成7人死亡，包括3名兒童，女槍手與警方駁火後喪生。

各位，喺槍枝氾濫嘅美國，持槍已不分男女，甚至不分年齡，像今年一月美國維珍尼亞州便有一名25歲女教師與6歲男童喺教室發生口角，之後男童向老師胸口開槍造成重傷。看來拜登又忙於喺白宮下半旗，例行公事廢噏幾句要啲議員咪執着「人民有持槍自由」，要進一步收緊槍械管制！這老調不知要重彈到何年何日？

至於歐洲，示威遊行多如牛毛！英國政府今年初向國會提出《公共秩序法案》修訂方案，建議授權警方喺示威活動升級前進行干預，認為警方可以有效遏制堵路、緩慢遊行等「破壞性」嘅混亂情況，給予警方更大自由度等。英國近期有鐵路工人、郵差、教師、護士等要求加薪以應付物價飛漲，其後經過密集談判而稍遏。至於法國，示威浪潮可謂浪接浪，多個工會發起嘅全國大罷工已釀成暴動，極左暴徒喺示威期間縱火和襲擊執法公職人員，總統馬克龍一直企硬退休年齡由62歲提升至64歲，改革勢在必行。馬克龍日前與部長開會商討如何應對示威及罷工，總理邦尼則承諾，除非為了預算案，否則不會再次動用強制通過法案的憲法權力。

英法罷工、示威遊行似稍有「轉機」，又輪到德國爆發近30年來規模最大「超級大罷工」，德國兩大工會不滿加薪幅度追不上通脹，大罷工令德國海陸空交通幾近癱瘓。歐洲之亂，還是民生問題，還是吃飯問題，可各國政客卻忙着為俄烏戰事火上加油，如此瞎折騰，真不知所為何事？