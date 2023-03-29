言必有舜：內地低價團再度湧現

香港疫後已全面復常，內地及海外遊客在街頭復現，這對經濟復甦與旅遊業來說是好消息。旅發局的數字亦顯示，本月首20天訪港旅客已回復至疫情前45%。但同一時間，昔日內地訪港的平價團或低價團亦再度湧現，有市民拍攝到有一眾內地團遊客，在土瓜灣行人路上「立食」兩餸飯，在淺水灣公廁外吃杯麵。

有電視台拍攝到內地團旅客吃飯至走回旅巴只有15分鐘。這些都不是我們樂見的旅客體驗及待客之道，筆者期待當局與業界及旅監局溝通，盡快商討解決方法，包括規管接近零團費的低價團。

筆者搜尋內地一些旅遊網站，發現3月份有不少超平團費，包括由深圳到港兩天遊，參考價註明450至480元人民幣，包食宿及海洋公園入場費，這跟零團費根本沒有差別。旅行團註明午飯時間只有半小時，行程甚多，另會參觀珠寶商場及名錶中心。

另外，於午飯時段，在土瓜灣一帶復現一輛又一輛旅巴擠塞於街道上，整團旅客須在街上等候。以上情況，都不是香港作為好客之都應該出現的景象。香港待客之道，是歡迎旅客逗留在港，開開心心欣賞香港景色及體驗我們的文化。我們明白旅遊業界運作的模式，可以按着旅客所需，安排貴價團或一般旅行團，但接近零團費的行程，就幾乎等於需要透過旅客到指定購物點購物來補貼旅費。

過去一些對內地旅客強迫購物、貴價藥材「劏客」的陋習，大家記憶猶新，必須防患於未然。面對內地超平價旅行團，政府應牽頭與旅監局及業界商討，為顧及香港旅遊城市的形象，叫停價格不合理的旅行團，也要把用餐地方分散。疫情前數年，境外旅行團包括在內地的，都已取消指定購物點的行程，香港作為好客之都，都應有所行動，緊貼潮流。