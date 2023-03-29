筆下風雲：接見各國 獨不見美

中美自爆發「氣球事件」後關係再插谷底，原定美國國務卿布林肯的訪華行程也一直被中方晾在一旁。眼白白看着別國一大串領導人排住隊獲習近平接見，包括新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯；本來巴西總統盧拉將率領當地240家企業高管一同到中國，只因臨行前盧拉病倒，被迫押後至5月；就連求見多時的法國總統馬克龍及歐盟委員會主席萊恩，也有機會於下月見到習近平。凡此種種，美國看在眼裏，急在心中，自不待言。

說美國急得跺腳並非虛言，美媒透露，布林肯一直未有放棄訪華，拜登亦渴望跟習近平通話，惟至今未獲中國回應，擺明就是「已讀不回」。其實這一點也不奇怪，拜登一方面表示不尋求與中國衝突，不尋求與中國爆發新冷戰，但另一方面講一套做一套。由貿易戰打到晶片戰、科技戰，被美國制裁的中國企業超過600家，當地政客還厚顏要求中國進一步開放市場給美國牟利，財長耶倫至今仍想中國增持美債打救美國經濟，天下間豈有如此「仇將恩報」的道理？

更不必說，美國一直利用台灣攪局，蔡英文今日出訪中美洲並「過境美國」，整色整水；美國國防部更成立「老虎小組」，定期討論並確保提供適合台灣所需的軍事能力云云。

在美國步步進逼且毫無誠意的背景下，試問雙方有甚麼好見？有甚麼好談？正如李顯龍所說，其他國家必須接受一個事實，當今的中國已不是過去的中國，不僅經濟更加繁榮，在國際事務上的發言權也更大。的確，今日的中國國力騰飛，美國怎樣發其霸主春秋大夢也好，中國根本不用理會，只需專心做自己的事，走自己的路。誰能笑到最後，時間將會為全世界提供答案。