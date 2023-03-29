強詞有理：排隊訪華

中國外交高潮迭起，各國政要絡繹於途。正在訪華或即將啟程的有，新加坡總理、馬來西亞總理、東盟秘書長、西班牙首相、法國總統、歐盟委員會主席；尋求訪華而未定行程的有，意大利總理、歐盟主管外交的高官等，還有巴西總統因健康問題而推遲行程。古人所指的「萬國衣冠拜冕旒」，大概也不過如此而已。美國政府也不甘寂寞，國務卿布林肯上次訪華未果仍不死心，一直在想辦法叩門，財長耶倫和商務部長雷蒙多也多次表達訪華意願，奈何中方的反應始終不冷不熱，至今沒有一個明確回應，老美只能乾着急。

最不符合邏輯的是，美國每天都在抹黑攻擊中國，幾乎所有議題都離不開中國，最近連TikTok和起重機也不放過，分明已經撕破臉皮。在這種情況下，華府高官還好意思要求訪華，難道不覺得難為情？其實也不難理解，一手胡蘿蔔，一手大棒，正是美國慣用伎倆，對任何國家都是如此，只是時移世易，如今這一套對中國已經不好使。

別看老美盛氣凌人，實際上日子並不好過。連續加了9次息，不但無法抑制通脹，反而導致債市大跌，多家銀行爆雷，金融危機一觸即發，經濟衰退避無可避，偏偏國債上限已到，真可謂屋漏偏逢連夜雨。即使美國利用俄烏戰爭發了一筆橫財，也無法挽救搖搖欲墜的美元霸權和金融霸權。耶倫多次警告，美國債務違約將導致經濟和金融崩潰。這是危言聳聽嗎？沒有人比她更有發言權。要避免債務違約，唯一辦法就是提高國債上限，以債養債，但問題是，目前各國央行和投資者正爭相拋售美債，發債找誰買？這也正是耶倫急欲訪華的真正原因。她當然不是來求和，而是希望中國不要再拋售美債，最好反過來增持，就像2008年金融海嘯拯救美國那樣。

但老美似乎忘記今時不同往日，既然美國將中國列為頭號競爭對手而毫無底線打壓，中國有何理由再幫美國？中國對美國已沒有任何幻想，為何美國還在幻想？記得當年有人曾大聲疾呼「救美國等於救中國」，今天如果有人再持這種論調，必然是腦袋進水，或本身就是漢奸帶路黨。

中方反覆強調，不能一邊談合作，一邊捅刀子，但老美就是聽不進去。既然如此，只好各走各路，沒有必要再來糾纏。華府高官想訪華？慢慢排隊吧！