政情：官員放飛機 狄志遠：讀唔到佢哋

被視為「中間派」嘅社福界議員狄志遠，其政黨尋晚喺太古一間酒家舉行籌款晚宴。雖然特首辦總經理同某紀律部隊官員曾答允出席，但兩人最終都係爽約，導致晚宴一個官方代表都無，成為純粹嘅民間聚會。

晚宴活動變民間聚會 狄志遠指自己同官員向來都係「有傾有講」，屬工作關係而非對立，況且晚宴活動亦睇唔到乜嘢政治風險。佢話最初曾有局長表示有意出席，但問完之後又冇咗下文，狄志遠慨嘆話「完全閱讀唔到佢哋」，不過狄志遠就話因為咁，尋晚係一個「百分之一百嘅民間聚會」。

至於出席嘅民主派人士，就包括民主黨元老李華明、吳永輝，其中李同狄過去仲係匯點成員添！既然咁老友，李幫手籌款可謂義不容辭，不過當佢回顧過去曾籌得款項30萬嘅輝煌成績，不禁自嘲話依家連3蚊都唔知有冇喎；作為黨主席嘅狄志遠就拍賣自己親手做嘅作品，好似陶瓷碗、肌理畫咁，仲有副主席送出嘅英超球星謝拉特簽名球衣添！

建制派都有唔少議員出席，譬如何俊賢、陸瀚民、陳仲尼、林振昇、姚柏良、周小松。其中何俊賢就一手包辦，宴席嘅所有雞隻。佢強調係本地雞、晏晝先至新鮮送到喎！