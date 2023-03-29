政情：准學生用ChatGPT 段崇智：須清楚列明

隨住功能日益強大，好多人擔心人工智能（AI）對傳統事物嘅衝擊。香港中文大學校長段崇智就認為AI喺教育中愈嚟愈重要，所以中大唔會禁止學生用ChatGPT，但前提係用嘅時候必須列明，同埋知會相關教師。

叫擁抱新技術 融合教學 香港大學早前向師生發信，話禁止使用ChatGPT寫論文，否則會視作抄襲作弊；科大則容許學生有限度用ChatGPT，教職員可自行就課程內容制訂使用AI嘅方向。段崇智尋日出席中大深港創新研究院揭幕儀式，佢回應傳媒訪問時話各界應擁抱新技術，大學亦應正視AI嘅發展，並考慮以不同方法將其融合教學。

形容AI係「雙刃劍」嘅段崇智認為時代不斷變化，從事教育或科研者應視ChatGPT為研究工具，相信可以更好咁幫助大家做好事情，因此唔應該抗拒，更重要嘅係思考點樣去做，嘗試用唔同嘅方法融合到教育當中。雖然佢主張教師同學生都要積極擁抱AI科技，但佢強調學生應該獨立完成作業同考試，而唔係依賴外部幫助。