政情：傳欠款數百萬 張秀賢遭越洋追債 網民寸下世還

喺1月底被揭借錢唔還嘅前中文大學學生會會長、元朗前區議員張秀賢，被各方「債主」聲討。已移居英國嘅沙田前區議員丘文俊同政治學者黃偉國，兩人日前敍舊。由於黃係張其中一個「債主」，丘於是喺網上貼文幫腔，爆粗越洋追債，有網民留言嘲諷張「今世唔還下世萬倍奉還」。

「連本帶利36萬」 丘文俊日前喺社交平台上載佢同黃偉國嘅合照，話黃由倫敦前往伯明翰同佢會面，仲喺貼文爆粗鬧張秀賢，仲話「幾時還錢，連本帶利36萬，速速鎊」。由於黃曾話借咗26萬元畀張秀賢，貼文甫出，隨即有多名網民留言，戲言銀碼係港紙定英鎊？有網民留言嘲諷張「今世唔還下世萬倍奉還」。另有網民話「借多6萬畀佢先講啦！」黃偉國就回應話「陰司紙大把」。

話說張秀賢被網上爆出四圍問人借錢後，有傳欠款數以百萬元計。財經作家「渾水」亦喺網上不點名向「相關人士」追債，冇耐黃偉國亦自爆曾借出26萬元。佢話同張相識於2012年，當時發生反國教事件，當時張仍然係中學生，參與學民思潮，到張近年參選時，黃亦曾喺幕後助選。而第一個借錢原因就係選舉經費；到舊年年初張聲稱「阿媽入咗醫院，但年紀大，無買保險，依家要現兜兜畀住院費、醫療費」等等，又話張開始時想借10幾萬，而黃因心軟再一次「中伏」。事件爆出後，張向傳媒話私下交代向黃借貸嘅問題。

其後，渾水話相關人士已聯絡，仲傾好還款期逾6年、每個月還唔夠3,000元嘅債務方案。計計條數，欠債高達20萬元。渾水仲話講過會留相關人士一啲空間，唔會逼死佢，至於佢得到嘅還款都會攞去做慈善用途。

黃之鋒鬧埋一份 就連昔日前學民思潮嘅「戰友」、因民主派35+初選案仍被還押嘅前學民召集人同前香港眾志秘書長黃之鋒都唔抵得，數埋一份。黃早前喺社交平台上載千字貼文，先係話唔少報道簡述張係前學民成員同埋「曾與黃之鋒並肩」，查實學民運作將近5年，張只係待過一年半左右。

講到張被追債事件，黃話今時今日有人對張嘅評價，早喺於10年前已有迹可尋，仲將疑點逐一講出嚟，話過往冇公開過，但當事態嚴重到咁嘅地步，佢覺得該更整全地呈現，引以為鑑。仲話倒番轉頭諗，若果以前表明對張嘅睇法，會唔會少啲人「中伏」呢？