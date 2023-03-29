婦情變爭執 夫趕至與小鮮肉毆鬥

【本報訊】本周一深夜11時許，執法部門接獲報案，指觀塘牛頭角道305至325號官塘立成大廈，有劏房單位傳出爭執及打鬥聲，期間疑有人從單位飛墮晾衫架。執法人員接報趕至，並手持盾牌等裝備登樓查看，最後證實無人墮樓，同時在一單位內尋獲兩男一女；其中姓盧（50歲）男子與姓胡（30歲）女子為夫婦，另一名姓楊（22歲）男子，則是胡婦的好友。

女事主一度攀窗 人員經初步調查後，相信該兩男一女因感情問題爭執，期間兩名男子疑出手互毆，更有人擸起拖把作武器施襲；而女事主勸阻不果，情緒激動下一度攀出窗外，她其後返回安全位置。事件中盧、楊二人分別面、嘴及手部受傷，俱涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕；連同女事主被送往聯合醫院治理。

據悉，胡及楊均為腳底按摩師，盧任職運輸工人，盧與胡於2012年結婚，事件疑涉及「三角關係」的感情轇轕。事發前，胡疑背着丈夫於本周一深夜，前往上址3樓一劏房與楊會晤，期間二人發生糾紛爭吵，胡遂致電丈夫要求到場幫助。其後，盧趕至並擸起一個拖把連續向楊的臉部打了數下，楊則徒手與盧糾纏打鬥。女事主睹狀，一度激動攀窗企圖輕生。執法人員接報到場拘捕盧及楊，並檢取一個拖把作證物。二人經警誡下，承認因一時憤怒而犯案。