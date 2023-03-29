南亞匪劫尖沙咀錶行 涉案私家車尋獲

贓物仍下落不明 疑有人幕後策劃 尖沙咀重慶站購物商場樓上一間樓錶行，上周六遭4名假扮地盤工的南亞刀匪打劫，掠走總值逾千萬元名錶。執法人員經追查後，於本周日及本周一，先後拘捕兩名巴基斯坦及一名印度漢，當中印度漢為落手的刀匪，其中一名巴籍漢則是持「行街紙」的假難民，同時尋回涉案的賊車及另一輛涉案私家車。至於被劫去的手錶贓物仍下落不明，初步不排除有人幕後策劃劫案，正追緝漏網之魚及追查贓物去向。

上周六下午3時許，彌敦道重慶站購物商場二樓一間錶行，遭4名打扮成地盤工人的南亞裔匪徒、持兩把利刀闖入指嚇職員，劫去46隻手錶、約3.7萬元現金及一部手提電話，總值約1,078萬元。劫匪得逞後，登乘接應的黑色七人車，沿彌敦道往梳士巴利道、九龍公園徑、連翔道，以及西九龍快速公路方向逃去。初步調查得悉，除涉案的黑色七人車，另有一輛私家車曾與涉案七人車，於案發前及曾在荃灣城門水塘路邊出現。

3人落網包括假難民 人員追查涉案兩車的登記資料，於本周日在深水埗尋獲相信為劫匪犯案時使用的七人車，另於昨日清晨，於元朗錦田橫台山永寧里發現懷疑涉案的私家車。同時，人員於本周日，分別在深水埗及上水區，拘捕兩名涉案的巴基斯坦籍男子，又於本周一晚在深水埗區，拘捕一名印度籍男子。該3名疑犯（30至43歲）分別報稱無業、商人及地盤工人，一名巴籍漢及印度漢均持有香港身份證，分別為私家車的登記車主、以及懷疑闖入錶行打劫的刀匪；另一巴籍漢是持有「行街紙」的假難民，相信是負責駕駛車輛。

至於案中被劫去的手錶，最貴一隻約50萬元，人員暫時檢獲匪徒犯案時身穿的地盤反光衣、假髮、頭盔及手套，正追緝在逃的匪徒及背後策劃者，同時追查贓物去向。根據現場「天眼」拍攝的畫面顯示，4名劫匪年約30至40歲，身高約1.7至1.8米，中等身材，他們均穿上反光衣，各自佩戴黑色或藍色口罩，當中兩匪戴地盤安全帽，另外兩匪則戴黑色帽，全部人的頭髮均被遮蓋，藉此掩飾身份。由於劫匪專門揀選飾櫃內最貴的手錶落手，相信他們事前曾經「踩線」探風，預早摸清貴價錶的擺放位置。