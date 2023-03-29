巴士大聲講電話 中年漢被壯男撳住打

【本報訊】昨晨社交平台流傳一條九巴車廂內混戰場面。據悉，涉事巴士路線69M，一名中年漢疑因講電話聲浪太大，惹來其他乘客不滿。一名身材健碩、穿短褲男子勸阻不果，與對方爆發混戰。中年漢被撳低在座位上捱拳並大叫：「打啦，打死我啦！」壯漢最後將中年漢拉出車外，中年漢倒臥地上，壯漢事後離去。

片段中有乘客疑不滿行程受阻指「搞咁多嘢」，另外，有疑似是車長聲音回應：「打架，冇得郁，我都唔想！」，片段在社交平台高度流傳，引來不少網民熱議。「大聲滋擾令乘客同司機煩躁嘅後果就是這樣」，亦有網民認為「打人係唔岩（啱），不過公眾地方大聲講嘢都唔係咁好啦」。

臉頭手傷送院 執法部門表示，昨晨10時08分，一名姓劉（57歲）男子於荃灣眾安街一巴士站報案，指在一輛九巴上與一名乘客發生爭執，其後他再次報案指自己被一名男子拳打，面、頭及手部受傷。人員到場調查，將案件列襲擊致造成實際身體傷害處理，暫未有人被捕，劉清醒送仁濟醫院治理。