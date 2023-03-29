過路翁捱的士撞 6旬司機被捕

【本報訊】屯門的士撞老翁至昏迷，6旬司機涉危駕被捕。昨日中午12時許，一輛的士沿青麟路往屯門醫院方向行駛，至輕鐵青松站對開斑馬線時，撞倒一名過路姓黃（70歲）老翁，的士擋風玻璃爆裂，事主拋飛倒地當場昏迷，途人目擊意外經過慌忙報警求助。

救護車接報到場，將身體多處骨折的黃翁送屯門醫院搶救，現場遺下傷者的眼鏡。執法人員經調查後，以涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷，將姓宋（65歲）的士司機拘捕，他被扣留調查。現場消息指，老翁在附近掃墓，在上址過馬路時被的士撞倒。

失控剷太子站 的哥腳傷 另外，昨晨7時許，一輛的士沿旺角砵蘭街行駛，當駛至太子運動場道交界，期間的士懷疑失控，剷上行人路撞向港鐵太子站D出口外的梯級，有途人目睹意外發生，隨即協助報案。

救援人員接報到場，姓張（57歲）司機腳部受傷，需由消防員救出，他經救護員在場治理後拒絕送院。意外中，的士車頭嚴重凹陷，執法人員封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事故影響，港鐵太子站D出口一度封閉。