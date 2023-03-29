休班警涉巴士偷背包擸財物准保

【本報訊】一名警務人員涉嫌於去年11月的凌晨休班期間，在通宵巴士上檢走他人遺下裝有手提電腦、平板電腦等財物的背包，其後更涉嫌使用背包3張八達通卡來消費。他被拘捕後被落案控以5項盜竊罪，昨天於屯門裁判法院首次提訊。他現暫毋須答辯，因辯方需時向控方索取訴訟文件，以向被告提供法律意見，裁判官遂將案押後至5月23日再訊，期間被告續准以2,000元現金保釋。

兼盜用3張八達通 26歲被告黎柏鴻並無於控罪書填上報稱職業，但據悉他為警務人員，現已被停職。控罪指被告於2022年11月26日，在屯門市廣場外一輛N969號線的城巴車廂內，盜竊一名龍姓男子的一個黑色背包，內有一個Airpods Pro充電器、一個棕色銀包、一張香港身份證、4張信用卡、一張屋苑住戶證、一張759會員證、一張餐廳會員卡、3張八達通卡、900元現金、一部手提電腦、一部iPad Air、一個iPad Air巧控鍵盤、一部Switch遊戲機、一盒共30個黑色口罩、一個充電器、兩條充電線、一個卡套及一疊卡片，總值約2.74萬元。被告另被控於同日至11月28日，在香港盜竊3張屬於龍的八達通卡內，合共778.8元的餘額。

據悉，執法部門於去年11月26日上午接獲31歲男事主報案，指同日約凌晨3時於巴士遺下背包，其背包其後在天水圍天耀路一花槽尋回，惟內裏3張八達通卡及電子器材等不翼而飛。 執法人員之後發現該3張八達通卡內的餘額被盜用，最終於同月29日拘捕一名懷疑涉案的警察。案件編號：TMCC 656/2023