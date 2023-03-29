涉洗黑錢逾624萬 男警5‧9再提訊

警務人員因懷疑「洗黑錢」被檢控。一名男警被指在2019年至2021年期間，一年半內利用其5個銀行戶口和賽馬會投注帳戶，明知而處理超過624萬元犯罪得益。這名警察在被拘捕後，被落案起訴6項俗稱「洗黑錢」的處理犯罪得益罪。案件昨天於東區裁判法院首次提訊，被告暫毋須答辯。控方昨向裁判官表示，準備將案件轉介到區域法院審訊，因此申請把案件押後至5月9日再提訊，期間讓控方草擬將案轉介區院的文件。裁判官批准控方的押後申請，並准被告在候訊期間以一萬元保釋外出，但期間不准離開香港，及須每星期到警署報到兩次。

被控6罪 操縱6戶口處理 本案被告鄺嘉傑（29歲、報稱警員），被控6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。控罪指被告分別於2019年10月16日至2021年2月23日、2019年12月10日至2020年1月22日、2020年1月14日至2020年10月13日、2020年3月30 日至2020年5月22日、2020年4月16日至2021年2月8日、及2020年4月16日至2021年5月12日期間，包括首尾兩天，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即以該鄺嘉傑的名義，在中國銀行（香港）、星展銀行（香港）、眾安銀行持有的5個銀行帳戶號碼，以及一個在香港賽馬會持有的帳戶號碼內，合共6,242,310元的款項，其全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。

關於警務人員涉及處理犯罪得益之案件，近年不時都有發生。在2022年，隸屬刑事調查隊的女警區嘉曼涉及一宗與他人串謀洗黑錢53萬元的案件，以及向報案人索取約100萬元貸款、並接受被捕人士6萬港元貸款的案件。

最後該女警在這兩宗案件合被判監禁21個月，裁判官在判刑時更斥責她知法犯法，令警隊蒙羞。案件編號：ESCC 701/2023