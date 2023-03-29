疫情閉關太久 9成人擬年內出遊

【本報訊】因疫情困港已久，港人報復式外遊。有旅遊體驗平台昨日發表有關今年首季香港旅遊業研究及展望。據平台錄得的數據顯示，香港旅遊業內外需求持續向好，對前景非常樂觀。該平台香港區總經理岑皓祺指，自宣布開關以來，平台外遊活動瀏覽量及預訂量均持續上升。今年2月政府宣布與內地全面通關後，首個周末有關內地的瀏覽量較1月同期急增近7倍，同時內地酒店及活動預訂量錄得200%增長；而內地用戶預訂本港活動預訂量亦升近兩倍（190%）。

另外，3月解除口罩令後首日，有關海外用戶按月預訂量錄得3倍升幅，當中以交通及景點門票為主。岑預料，4月將會是疫情後第一個旅遊大潮，據平台的最新數據，近90%港人計劃於今年出遊，今個月整體海外預訂量增長達40%，顯示不少港人開始計劃復活節假期行程，當中日本、泰國和南韓成為外遊熱選三甲。

海外用戶預訂增5倍 面對近月訪港旅客量上升，岑預料訪港旅客人次將持續上升，進一步帶動本地經濟。比較今年第一季度的數據，平台於海外用戶預訂本港活動量按季增長近5倍（490%），3月份有關海外用戶預訂本港活動的數量亦較上月同期上升25%，當中以交通及景點玩樂為主。數據顯示，訪港旅客以內地旅客為主，當中以主題樂園門票最受歡迎，而演唱會連住宿體驗套票亦為熱門之選。