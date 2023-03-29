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國泰機澳洲飛港故障 消防戒備

【本報訊】昨日清晨近7時，一架由澳洲墨爾本飛抵香港的國泰航空CX178客機，疑因液壓系統發生故障，機組人員隨即通知香港國際機場控制塔。消防接報後，隨即作出局部戒備，最終飛機約於早上7時30分安全降落，事件中無人受傷。
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