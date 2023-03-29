港府：處理社區問題 令旅團可持續

【本報訊】本港全面復常後，訪港旅客大增，港府近月更大灑金錢推出「你好，香港」吸旅客。然而正當政府打算重新「省靚」香港招牌之際，本報日前獨家揭露昔日劣質平價內地訪港旅行團再現，更「逼爆」土瓜灣及紅磡等舊區，對當區市民造成滋擾。港府昨日重申，監管部門將會處理好因旅行團而造成的社區交通擠塞問題，令旅行團可持續。

本報日前揭發香港重現大量劣質旅行團，不但接載遊客到平民餐廳食兩餸飯，「攻陷」街市和熟食市場，當中最嚴重的為土瓜灣最高峰的時候一度有約40架旅遊巴在區內令區內交通一度癱瘓。昨被問及劣質平價團湧港，政府指事件涉及旅行團管理問題，而本港處於復常初階，要做好運力和管理方面工作，對訪港旅行團要有良好規劃、措施及管理制度。

重申旅客對經濟重要 港府又認為文化體育及旅遊局和旅監局應提出好辦法，努力處理旅客為社區帶來的問題，使旅遊業持續發展並為旅客帶來良好體驗，稱全面通關後，要拚經濟、拚發展，重申香港作為開放包容的城市，歡迎旅客到來，指旅客為香港帶來的經濟效益及就業機會很重要。