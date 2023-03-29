議員促提升接待能力 改善旅客體驗

【本報訊】平價旅行團殺入民生區，對居民日常生活造成影響，有議員關注社區設施未能承載大批旅客量，要求當局與旅遊業界提升接待能力，要讓旅客遊港有良好體驗。飲食業界指疫情後的生意仍未恢復，業界仍有多出的接待能力，又指平價團的用餐費由於太低，一般食肆難以提供。

人多擠塞較疫情前誇張 九龍中立法會議員楊永杰形容，情況較疫情前更誇張，一度有上千人在紅磡崇安街排隊等候用膳，紅磡街市熟食中心亦有旅行團用膳，又稱區內部分道路狹窄、只能單線行車，有關情況嚴重影響居民生活和交通。他認為，即使將旅客分流到其他地區，都要妥善控制旅客量，尤其用膳安排，促請旅監局與業界檢討提升接待能力，改善旅客體驗。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，業界現時的生意只及疫情前五分一，仍有足夠接待能力，但入境團只聚集在兩間專門提供團餐的食肆，並不理想。他表示，內地平價團的團餐，每位平均30多元，屬低消費，一般食肆難以提供。對於有建議指，政府應因應食肆的人流疏導計劃才批出牌照，梁指不可行，認為會扼殺業界生存空間。