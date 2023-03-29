平價團逼爆街頭 旅監局倡車上等候

統籌旅社協調行程 還居民安寧 本港全面復常後，訪港旅客大增，從前的劣質平價內地旅行團亦翻生，「逼爆」土瓜灣及紅磡等舊區，對市民造成滋擾。旅遊業監管局證實接獲區內居民投訴旅行團造成街道阻塞，會考慮要求入境旅行團改為預約用膳，旅客要留在旅遊巴上等候用餐，冀減低對居民影響，此外，旅遊及飲食業界稱開關後，未有接獲平價內地團的投訴，又指平價團有存在價值，外界不應過分渲染事件。

旅監局行政總裁方安妮昨日證實有接獲投訴，指內地旅客在紅磡及土瓜灣區造成阻塞，又曾派員前往巡查，發現情況不理想。她稱，該區有兩間食肆專門做旅行團餐，為免影響居民生活，會考慮要求入境旅行團預約用膳，旅客應在旅遊巴上等候前往用餐。

方續稱，為免旅客影響民生，旅行社之間應協調行程，旅監局已與政府開會協助統籌。此外，旅監局並無收到旅客在街邊吃兩餸飯的投訴，有關事件經向相關旅行社了解，得悉原因是有旅客要求提早用膳，導遊於是帶領往買飯盒，該旅行社已表明不會再發生同類事件。至於近日流傳相片顯示有內地旅客在淺水灣街頭食杯麵，她指，未有旅行社報告事件，未能確定是否屬內地旅行團。

飲食界指問題被誇大 旅監局成員兼導遊總工會理事長黃嘉毅表示，開關後入境旅客以內地佔大部分，部分年長旅客只能負擔平價團。對於有意見認為平價團會影響香港形象，他認為香港是自由社會，不應拒絕平價團，有關旅客出發前已掌握行程安排，開關以來旅監局未有收到內地平價團的投訴，外界不應過分解讀。他又指，理解大批旅客或對當區居民造成滋擾，港府、食肆近日都已派人維持秩序，但旅客質素參差，導遊只能盡量提點。

政府諮詢組織「旅遊業策略小組」昨日開會，討論有內地團在紅磡及土瓜灣一帶造成交通阻塞，以及旅客被安排吃兩餸飯等。小組成員兼餐飲聯業協會會長黃家和指，有關事件有被誇大炒作之嫌，當局至今無收到旅客投訴，但小組認同若旅客人流對居民或交通造成不便，應分流到不同地區。另外，在旅客較多的地區，當局應作出特別交通安排或加派警員維持秩序，具體執行細節要進一步研究。

另外，旅監局昨日繼續派員到九龍城區內較多內地入境旅行團活動的地點巡查，巡查人員發現有關人流的問題已大幅改善，該局昨日亦與接待內地入境旅行團的業界代表及區內餐飲處所主要負責人會面，敦促他們推行改善人流管理的方案，會上並承諾實施多項改善措施，包括餐飲處所需要與旅行團負責人落實預約及確認程序，確保處所不會有大批旅客輪候用膳；餐飲處所確保團友用餐時段以最少有30分鐘；有關處所必須派員協助執行有效的人流管制措施，盡量減少團友在街上排隊輪候用膳及等候上車離開的情況等，旅監局已要求區內有關處所本月30日或之前全面落實上述改善措施。

黃家和 每日都有大量旅遊巴在土瓜灣區內進出。