叫英美駐軍香港 獨立黨成員還押

【本報訊】在2014年成立、曾在英國註冊成為政黨及有限公司的「香港獨立黨」，其中一名主要成員去年10月來港後被拘捕。他涉嫌自2019年開始在網上發表「五大綱領」，包括請求英美駐軍香港、要求廢除中英聯合聲明等。他原被控串謀作出具煽動意圖作為罪，後來被改控串謀煽動他人實施分裂國家罪，案件昨天在區域法院提訊。

涉串謀煽動分裂國家 法庭將案押後至6月1日再訊，讓辯方律師審視文件及向被告提供進一步法律意見，相信屆時可以決定答辯方向。被告昨天有申請保釋，但被法官拒絕，候訊期間被告須繼續還押。

40歲葡萄牙籍被告黃煡聰，報稱英國皇家音樂學院教師。他被控於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港或中國任何部分從中國分離出去；非法改變香港或中國任何部分的法律地位；或將香港或中國任何部分轉歸外國統治。案件編號：DCCC 210/2023