非應邀電子訊息條例 15年僅1單罰款

【本報訊】《非應邀電子訊息條例》已生效約15年，大眾仍時常收到傳銷訊息，通訊事務管理局辦公室指多年來合共接獲逾3.3萬宗懷疑違例舉報，惟僅提兩宗檢控，一宗成功罰款。通訊事務總監梁仲賢指，舉報數字由2008年的8,800宗，大幅下跌至去年520宗，而近年大部分經勸喻後沒重犯，認為條例有正面成效，重申條例的目的不是懲罰而是教育。

梁仲賢昨早於電台節目表示，條例生效至今，共接獲3.3萬多宗懷疑違例的舉報，約一半的投訴不成立，經調查後共發出的勸喻及警告信約有1.1萬多封，而當發訊人願意作出修正以符合法例規定，通訊局便毋須執行通知或檢控，僅少數冥頑不靈個案，要作出檢控。

規管促銷電話 未達共識 梁仲賢強調條例生效至今成效正面，相關舉報數字由2008年的8,800宗，大跌94%至去年的520宗，而最近3年發出勸喻、警告或執行通知後，一年內的平均重犯率不足1%，重申條例的目的不是懲罰，而是教育發訊人，令他們符合條例要求，減低對市民的滋擾。梁補充，部分投訴人因拒絕提供個人資料，令局方無法跟進，又提醒《拒收訊息登記冊》共分為拒收傳真、短訊及預錄電話訊息3項，如果市民不想接所有商業電子訊息，需分別登記3次。

另外，近年人對人的促銷電話盛行，梁提到，當局已與立法會多次討論規管，大多議員表示支持，但部分議員擔心規管會限制中小企接觸目標客群，影響生計，仍未達廣泛共識，需進一步討論。