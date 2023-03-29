掛頸牌遊行 港府：憂集會被騎劫

【本報訊】疫情關係近年大型遊行絕迹，但隨着香港逐步復常，有不少組織亦開始重新申請遊行。在上周日有團體申請在將軍澳遊行反填海，雖然申請獲批但執法部門提出大量限制，包括要求示威人士必須掛上卡牌識別，事件引起社會爭議。港府昨回應事件指所有示威要和平進行，又重申要小心集會不會被騎劫，相信執法部門做好相關工作。

將軍澳私人屋苑都會駅業主委員會在上周日舉辦反對將軍澳132區填海及興建厭惡性設施遊行，雖然獲執法部門發出不反對通知書，但同時提出多項限制，包括限制遊行人數上限100人、必須掛上卡牌識別、糾察隊要拉膠帶防止「外來人士」混入等，而相關要求惹起爭議。

稱要確保有序安全合法 港府回應時重申所有示威要和平進行、符合法律，指要確保集會有序、安全，同時符合法律，相信執法部門在處理時會考慮整個過程，同時平衡因素，相信會做好工作。他又重提2019年的反對修訂《逃犯條例》，稱要小心集會不會被騎劫、不會成為混亂、不會影響公共安全及國家安全。

香港婦女勞工協會亦曾計劃在本月5日舉辦「禁聚令」撤銷後首個獲警方批准的遊行，「三八婦女節發聲遊行」，惟最終取消。而當時執法人曾指留意到有暴力團體響應活動，強調當局有責任採取適切措施。