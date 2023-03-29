修訂海港條例 被轟為填海鋪路

【本報訊】發展局早前提出有意檢討《保護海港條例》，建議從兩個方向修例，包括針對須規管的工程，強化現有的審批把關制度，以及加強海港功能、改善海濱暢達性等工程，合理地拆牆鬆綁。有議員昨在立法會發展事務委員會會議上指近日社會有聲音擔心修例後會有更多填海工程，又質疑做法是為日後的交椅洲填海和為私人發展商「行個方便」。政府回應時期望大眾「唔好有任何嘅疑心，我哋做呢條條例係為某某工程鋪路」。

議員陳學鋒指市民不希望有更多的填海工程，質疑當局為何不將文件列明的「不會在條例所規管下的海港進行大規模的填海造地」寫在條例中，好讓市民清楚當局不會填海。

發展局：無建基於任何工程 他又指不少人質疑修例是否為交椅洲填海或為私人發展商「行個方便」，要求政府回應有關說法。發展局局長甯漢豪回應，承諾會考慮將有關說法列在條文當中。

甯漢豪強調修例沒有建基於工務工程還是私人工程，指重要的是性質是否對公眾有利，又解釋由於交椅洲填海正在研究階段，當局沒有假設可以借助修例走一個比較簡單的程序，希望大眾「唔好有任何嘅疑心，我哋做呢條條例係為某某工程鋪路」。

另一議員楊永杰則批評保護海港條例為「緊箍咒」，令小小的海濱發展都難以進行，形容對民生非常不利，批評修例不是拆牆鬆綁，只是從「緊箍咒」中鬆小小。他表明支持修例，又要求當局在修例後加快建設九龍海濱。甯漢豪回應指若然拆牆鬆綁要讓市民看到效益，期望在修例後推出符合列表的工程項目。