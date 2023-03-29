播錯國歌 冰協倡現場覆核 否則球員不進場

【本報訊】港隊早前在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時播錯反修例歌曲，引起軒然大波。香港冰球協會已交代事件，亦向港協暨奧委會提交報告；而港協日前向文化體育及旅遊局提交詳細報告。冰協昨日發表聲明指，向港協提出避免再播錯國歌方案，要求未能在現場核實國歌時，球員暫不進場，同時亦希望香港各體育總會也跟隨冰協做法，以防重複犯錯。

港協日前就冰球隊出賽時播國歌出錯事件向政府交報告，文體旅局局長楊潤雄強調，今次事件相當嚴肅，會認真處理，收到報告後先詳細檢視，再與港協商討，需否採取跟進行動。如果發現有人沒有跟隨港協指引辦事，會考慮必要的懲處。

港協上周與冰協代表會面後，批評冰協在事件表現及管理。冰協昨日發表聲明，再次就播國歌出錯事件承認責任，並提出日後出賽如果未能核對國歌，球員不會進場。香港冰球協會發表聲明，再就事件承認責任，並提到過去多日選擇沉默不作回應是希望承認不足，與港協商討改進方法，但反令公眾誤解，故作澄清。

港府稱與Google商討膠着 冰協亦同意如果當日成功落實指引，可以避免播國歌出錯，亦對未能成功核對多次致歉。雖然指引未有要求無法與賽會核對國歌時的行動，但冰協已主動提出，日後如無法核對國歌，會要求球員暫不進場，直至完成程序。冰協亦冀各體育總會跟隨相關做法，攜手並肩預防事件重演。

另外，政府重申，播錯國歌為嚴重問題，會令部分人感情被傷害，強調任何場合都要播放正確國歌，又表示已與Google商討多時，要求展示正確搜尋結果，期望對方能以負責任態度作出改善。