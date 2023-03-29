北都擬開編外位 議員質疑疊床架屋

【本報訊】政府近年大力推動北部都會區發展，為加強發展當局建議在發展局開設3個首長級編外職位，包括北都辦主任、副主任和規劃及發展組組長，同時重行調配一個首長級常額職位，以領導北部都會區統籌辦事處，以及在土拓署開設一個首長級編外職位以推展發展新田科技城及馬草壟的工作，為期約5年。立法會發展事務委員會昨討論相關事項，有議員指政府已有不同委員會處理北部都會區項目，質疑為何要開設新職位。政府回應指有關安排早有先例「非石破天驚」。

港府死撐工作量多 為發展北部都會區，當局早前開設多個委員會如北部都會區諮詢委員會、北部都會區督導委員會等。議員鄧家彪指項目「各個大官都好重視」，亦有不同委員會處理，質疑為何要開設統籌辦事處，問到當局過往有否再開設統籌辦事處的先例，有關成效為何？發展局局長甯漢豪回覆指，過去亦設有機場工程統籌辦事處有關安排類似，而今次的做法「非石破天驚」，因為涉及的範圍較廣和工作量較多。

另一議員林筱魯關注新置北都辦官員的權力問題，稱不希望其他部門只當北都辦為協調角色，而非統籌機構。甯漢豪強調北都辦主任定位非行政上的定位，該主任需要服務的為特首親自帶領的北部都會區督導委員會層次較高，同時會提出建議推動發展。

身兼北部都會區諮詢委員會成員的議員劉國勳，問到當局能否把規劃署和地政總署內負責北區和元朗區的職員併入北都辦中，讓統籌工作更良好。甯漢豪回應指成立統籌辦公室主要是希望進行策略推動和項目統籌，而非執行工作，擔心會造成人手複雜，惟強調不排除日後考量方案。

鄧家彪