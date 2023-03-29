醫健：健康在您手：減肥勿忽視環境因素

明明已經下定決心減肥，但每當工作壓力大時，總會被身邊隨手可取的零食引誘。雖然享受當刻會感到十分愉快，但之後卻會怪責自己意志力弱，跌入減肥失敗的漩渦。這是否你的生活寫照？減肥失敗未必完全是因你的意志力薄弱，環境因素亦可能是元兇之一。

環境影響飲食習慣 2012年美國醫生安妮（Anne Thorndike）做了一項關於健康飲食的實驗。她在醫院餐廳內，將平日放在收銀機旁邊、較不健康的飲料，統統轉成支裝水。同時在餐廳不同角落多放一些支裝水，借此了解人會否因為環境改變而選擇更多健康飲品。經過9個月實驗，較不健康飲料的銷量下降了11.4%，支裝水的銷量卻上升了25%，反映出單單提升可視度及方便程度，就可改變人的選擇及行為。

三點增加減肥成功率 將這研究放回日常生活，在你工作及家居環境是否都充滿不健康的食品或者飲品？大家可以注意以下3點：

一、將不健康的食物移離視線。如實驗一樣，將不健康的食物放到相對難以隨手可得的位置，增加隨意「過口癮」的阻力。

二、放棄常常使用外賣Apps。隨着科技進步，我們可以足不出戶享用美食，甚至有時因太方便，而胡亂點餐。我們可以親自前往餐廳用餐，不但可以增加運動量，也可以減少衝動點餐。如果有時情況未必許可，必須要用外賣Apps，可以選擇低油、鹽、糖的食物，或選擇有營食肆標籤的餐廳。

三、預先準備些較健康的零食，如無鹽果仁、車厘茄等，可以減少因一時的飢餓感，而吸收過多的卡路里。

減肥靠意志力是重要，但同時也要注意身邊環境，重點是製造條件令接觸不健康食物或飲料變得困難，同時令自己更容易接觸健康食物或飲料。

實行健康生活模式 對於中年人士及上班族來說，實行健康管理和健康生活模式非常重要，而有良好的生活模式則可預防或延緩患上慢性疾病。如想了解自己的健康需要，或希望有機會免費參加專業健康管理指導計劃及獲得智能手錶，歡迎致電95183532查詢。

聖雅各福群會

健康管理教練馮政賢