以毒攻毒 減復發率近3成 治高惡淋巴癌現曙光

加入抗體藥複合體 多國納一線療法 瀰漫性大B細胞淋巴癌（DLBCL）是香港十大癌症非何傑金氏淋巴癌（NHL）當中常見的類型之一，屬於侵襲型的高惡性淋巴癌，高達四成接受現行標準治療的患者可出現治療無效或復發的情況。醫學界去年推出加入抗CD79B抗體藥物複合體的療法，能有效減低患者復發機率約27%，目前已被多國採用為抗癌一線療法。

醫院管理局數字顯示，2020年有1,068名NHL新症，另有397人死亡，兩者均在本港癌症排行第8。血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜表示，約四成患者對標準治療無效或出現復發DLBCL佔非何傑金氏淋巴癌30至40%，即香港每年可多達400宗新症。

此病病程進展甚快，有機會在頸部、腋下、鼠蹊部等較容易摸得到的淋巴結位置迅速長出腫塊，或在身體其他器官的淋巴組織急速增生。

採標準治療 4成患者無效 目前，DLBCL患者的一線治療方案是抗CD20標靶藥物配合化療的治療組合。此治療組合的治愈率甚高，但仍有高達四成患者出現復發或對現行標準治療無效。廖崇瑜指，大部分DLBCL復發個案發生於確診後首兩年，他們需接受自身骨髓移植、化療或其他免疫治療，惟仍有大部分患者對治療沒有反應，故醫學界一直在尋找完成一線治療後減少復發機會的治療方案。

新療法可減少用化療針藥 去年醫學界發現在現行的治療方案上，可加入抗CD79B抗體藥物複合體協助治療，其作用是識別B淋巴細胞上的CD79B抗原後與之融合，複合體進入癌細胞後釋放具細胞毒性的藥物，直接殺死癌細胞。他指新療法的副作用與現行化療等相若，即白血球減少、貧血、惡心等，但可減少使用化療針藥「長春新鹼」，令需要施針的藥物減少至兩種。

另外，香港骨髓移植復康會、同路人同盟近期與藥廠合作，推出「多元新態度」抗癌關懷計劃，冀為DLBCL新患者及其家人提供多方面的諮詢服務，協助他們抗癌。