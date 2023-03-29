賣假BLACK PINK門票 女侍應判更生

BLACK PINK演唱會一票難求，有騙徒藉機賣假票騙財。

【本報訊】韓國女團BLACK PINK早前來港開騷一票難求。一名年輕女侍應於網上訛稱有門票出售，成功向3人售出10張假門票，騙取近5萬元。

共呃5萬元 添食斷正 當她食髓知味再犯案時，卻被買家當場踢爆4張門票號碼相同，即時報案將她拘捕。她在兩周前承認3項以欺騙手段取得財產及一項企圖以欺騙手段取得財產罪，昨天在西九龍裁判法院被判入更生中心。

20歲被告徐曼洁，報稱任職侍應。她承認於2023年1月12日，在天水圍港鐵站B出口，銷售4張假演唱會門票為理由，而不誠實地取得一名郭姓女子1.96萬元。其餘3罪均發生在同月14日，控罪指她在深水埗港鐵站A出口恒生銀行外，以9,800元，向一名姓司徒男子銷售兩張假演唱會門票；在深水埗福榮街33號外，以1.9萬元向一名姓馮男子銷售4張假演唱會門票；另在深水埗港鐵站D出口恒生銀行外，企圖向一名陳姓女子銷售4張假演唱會門票，以取得該陳姓女子兩萬元。

辯方律師昨求情稱，被告前年因家庭經濟問題輟學。她的父親因生意失敗和賭博，欠下數百萬元債項後一走了之，被告與家人卻因欠債須搬家。署理主任裁判官香淑嫻判刑時指，明白被告孝順顧家，但奈何用了十分錯誤的方法，考慮所有量刑因素後，決定按報告建議，判被告入更生中心。案件編號：WKCC 238/2023