逾200太陽能板湧沙灘 義工促嚴查

【本報訊】沙洲及龍鼓洲海岸公園一帶近日湧現太陽能板等海洋垃圾。組織義工隊清理沙灘垃圾的「海洋拾荒者」接獲投拆，指公園上的太陽能板數量逾200塊，部分損毀及於岸邊漂浮，義工直言情況太誇張，坦言市民無法清理，促政府嚴查丟棄者及作出相對懲治，並制訂妥善處理方案，避免此類新型海洋垃圾染污海洋。

「海洋拾荒者」義工Kitti昨日向本報指，有划艇愛好者在龍鼓洲碼頭對出的沙灘發現太陽能板。太陽能板連接黑色浮板，環環相扣，面積逾320平方米，有的夾雜大量藍色膠桶及竹枝沖上沙灘，有的則在海上載浮載沉，部分被沖至變形扭曲，恐已釋出物質染污海洋。另有網民稱曾於屯門曾咀發現相似的漂浮式太陽能光伏裝置。

Kitti直言情況太誇張及過分，指太陽能板面積大且有一定重量，一般義工隊根本無力清理，已轉介政府部門跟進，並且要求政府正視及追溯源頭，揪出棄置者，亦要設法禁止日後有人「有樣學樣」將太陽能板棄於大海。

漁護署回覆指，本月中已發現裝置，遂與其他政府部門了解，並張貼通告請擁有人聯絡該署，惟未接獲任何回覆，因此正安排承辦商於本周內移除裝置及垃圾。

破損會釋出有害化學物 綠色和平項目主任伍漢林指，太陽能板一般含鉛、鎘等重金屬，而完整的太陽能板不會對環境構成威脅，惟相中部分板已破損，浸於水中，有害化學物或污染海水，危害海洋生物。伍提到，現時本港未如外國，有特定機制回收處理廢棄太陽能板，而7年後將有數十萬塊板被棄置，促當局加快跟進。