財政難頂 交椅洲填海 建北都 政府仍死撐

【本報訊】上屆政府提出交椅洲填海項目，至今接近進入最後階段，但近日接連有聲音反對項目，而行政會議召集人葉劉淑儀亦提出質疑，指以港府現時財政狀況，推展北部都會區發展應先於交椅洲填海。港府昨重申兩個項目均已納入《施政報告》，強調兩者均要推進。

稱着眼未來50年競爭力 葉劉淑儀日前指北都具重大策略意義，直言在有限資源下，政府應優先發展北都。港府昨回應時強調「兩個項目都會做」，因施政報告中均有明確提到北部都會區及交椅洲人工島的發展。港府表示，在審視香港整體土地供應時，除提供足夠土地居住外，同時要與全球競爭力比較，又坦承現時土地不足成香港競爭的「樽頸位」。

港府認為香港要與世界競爭，需視乎香港是否擁有足夠的土地，用在發展經濟、商業上。有足夠的土地令本地店舖、寫字樓等租金更有競爭力，「令我哋打贏對方」，重申考慮北都和交椅洲填海項目時，不能只單看未來5至10年的發展，而是未來30至50年帶給香港的效益及競爭力。

對於住屋需求，港府指港人均居住面積中位數約16平方米（約172平方呎），較新加坡、上海低三分之一，更較深圳低四成，反問「香港係咪永遠都停咗喺呢個階段？」認為可以讓每個人都住更大。港府又指目前香港的填海比例只佔本地土地7% ，相比其他城市來說並不多，而新加坡有超過20%的土地是填海得來，港府又重申發展局正就填海問題進行諮詢，強調每一個意見都會充分考慮。