茶果嶺寮屋重建 居民原區安置落閘
【本報訊】2019年發表的《施政報告》提出重建茶果嶺村寮屋區。立法會發展事務委員會昨討論相關事宜時，會上多名議員批評政府與居民溝通不足；亦有議員關注當局能否讓茶果嶺村居民原區安置。政府回應指單位落成需時，難以配合居民遷出時間。
少與居民溝通 發展局：難聯絡
早前曾有茶果嶺村居民關注組織公開批評政府拒絕與居民溝通，稱自宣布發展以來港府只於去年5月進行了一次「茶果嶺村寮屋區重建項目」簡介會。出席委員會會議的議員謝偉銓和周文港亦稱接獲居民投訴，指難以向局方反映訴求；又質疑政府早在2019年提出有關項目，何以經過4年才收集四成住戶的資料。發展局常任秘書長何佩玲回應指當局在2021年年底已向茶果嶺村住戶作凍結登記，但有時候難以聯絡居民，承諾地政總處職員會繼續與居民溝通。
議員龍漢標則關注居民能否獲原區安置，又問到政府會否考慮讓居民免經濟審查入住房委會轄下單位。何佩玲指單位落成需時3年，難以配合茶果嶺村居民遷出的時間，未必能夠原區安置。她又指免經濟審查非現行政策，若要入住房委會單位則需通過經濟審查；若免經濟審查的話則要入住房協單位。
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