茶果嶺寮屋重建 居民原區安置落閘

【本報訊】2019年發表的《施政報告》提出重建茶果嶺村寮屋區。立法會發展事務委員會昨討論相關事宜時，會上多名議員批評政府與居民溝通不足；亦有議員關注當局能否讓茶果嶺村居民原區安置。政府回應指單位落成需時，難以配合居民遷出時間。

少與居民溝通 發展局：難聯絡

早前曾有茶果嶺村居民關注組織公開批評政府拒絕與居民溝通，稱自宣布發展以來港府只於去年5月進行了一次「茶果嶺村寮屋區重建項目」簡介會。出席委員會會議的議員謝偉銓和周文港亦稱接獲居民投訴，指難以向局方反映訴求；又質疑政府早在2019年提出有關項目，何以經過4年才收集四成住戶的資料。發展局常任秘書長何佩玲回應指當局在2021年年底已向茶果嶺村住戶作凍結登記，但有時候難以聯絡居民，承諾地政總處職員會繼續與居民溝通。